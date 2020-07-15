Пенсійний фонд повідомив нові дані про виплату пенсій за липень в Україні

15 липня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій за липень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, цього разу на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. Всього з початку липня було профінансовано пенсій на суму 23,4 мільярда гривень, що становить 59,6% від потреби місяця.

Як запевняють в ПФУ, виплату пенсій проведуть у призначену кожному пенсіонеру дату.

Раніше повідомлялося, що деякі українці зможуть оформити пенсійні виплати незалежно від віку і при мінімальному стажі.

Йдеться про категорії громадян, які заробили собі спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909. У номері газети «Пенсійний кур'єр» від 10 липня з'явилося звернення від медпрацівника зі стажем 25 років, яка хотіла дізнатися, чи може людина її професії оформити пенсію незалежно від віку.

«Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку», - підкреслюється в статті.

При цьому, вийти на пенсію за спецстажу 25 років можна, якщо спецстаж був зароблений до 1 квітня 2015 року. Далі кожен рік тривалість стажу збільшується (зараз вже потрібно 28 років такого стажу).

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