Пенсійний фонд повідомив нові дані про виплату пенсій за липень в Україні

15 липня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій за липень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, цього разу на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. Всього з початку липня було профінансовано пенсій на суму 23,4 мільярда гривень, що становить 59,6% від потреби місяця.

Як запевняють в ПФУ, виплату пенсій проведуть у призначену кожному пенсіонеру дату.

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Раніше повідомлялося, що деякі українці зможуть оформити пенсійні виплати незалежно від віку і при мінімальному стажі.

Йдеться про категорії громадян, які заробили собі спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909. У номері газети «Пенсійний кур'єр» від 10 липня з'явилося звернення від медпрацівника зі стажем 25 років, яка хотіла дізнатися, чи може людина її професії оформити пенсію незалежно від віку.

пенсіонери, пенсії

«Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку», - підкреслюється в статті.

При цьому, вийти на пенсію за спецстажу 25 років можна, якщо спецстаж був зароблений до 1 квітня 2015 року. Далі кожен рік тривалість стажу збільшується (зараз вже потрібно 28 років такого стажу).

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