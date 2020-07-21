Повышать будут расчетный размер выплат, а не саму сумму

Украинцам раскрыли подробности новой индексации выплат

Об этом пишет Обозреватель.

Как сообщили в правительстве, новый перерасчет пенсий должен произойти в марте 2021 года, и тогда выплаты могут вырасти на 15%.

Повышать будут расчетный размер выплат, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка к нынешнему уровню прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.

Если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после индексации в марте 2021 года пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, льготник получит соцпомощь на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Как известно, в Украине пенсии считают по специальной формуле, где:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по Украине * стаж в годах * 1%.

Но первый коэффициент с каждым годом устаревает. Зарплаты растут быстрее, и провоцируют повышение пенсий.

Это приводит к тому, что "старые" льготники с каждым годом беднеют, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, могут похвастаться уже повышенными выплатами.

Чтобы исправить ситуацию решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент можно рассчитать как сумму 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Ранее мы рассказывали о сокращении и отмене пенсий в Украине. Так, пенсионерам напомнили, что льготники, которые работают или осуществляют предпринимательскую деятельность, будут получать другие выплаты.

Согласно законодательству, при назначении пенсии под подпись льготнику сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы ПФУ.

Без денег останутся те льготники, которые проигнорируют рекомендации от ПФУ.

Кроме этого, пенсионеры могут получать меньшие выплаты из-за ошибок, которые они допускают во время заполнения документов для назначения пенсии.

Напомним, начисление пенсий украинцам до 60 лет, озвучены главные условия

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