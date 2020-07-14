Що потрібно знати простим пільговикам перед виходом на пенсію

Стало відомо, як і чому українці можуть втратити накопичені кошти перед виходом на заслужений відпочинок

Про це пише видання Сьогодні.

За словами експертів, накопичувальна пенсійна система, запуск якої запланований на 2021 рік, має серйозні недоліки.

Перелічені українцями гроші у фонди можуть зникнути, і люди втратять коштів, які відклали на пенсію.

За словами аналітика Олега Пендзина, розпоряджатися цими грошима будуть приватні фонди, і ніхто не буде нести відповідальності за збереження коштів на рахунках. При цьому ПФУ не в змозі забезпечувати українців достойною пенсією, адже грошей від сплачених працюють українцями податків всім не вистачає.

"Маючи недавній досвід банкрутств більше сотні комерційних банків, які перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, абсолютно незрозумілим структурам?", – задався питанням фахівець.

Незабаром Рада може затвердити законопроект, який зобов'яже українців щомісяця відраховувати в приватні фонди від 2 до 7% свого доходу. При цьому зросте і фіскальне навантаження на підприємства, оскільки жертвувати грошима заради майбутньої пенсії повинен буде роботодавець.

Олег Пендзин також спрогнозував в 2020 році загальне падіння рівня національного ВВП на рівні 7%, що зробить Україну ще біднішими, а значить, зараз не найкращий час для нововведень.

Раніше ми повідомляли, як українці можуть отримувати виплати на заслуженому відпочинку без потрібної кількості стажу.

З питанням звернулася жінка, яка працювала в лікарні і яка має стаж 25 років. Вона запитала, може медпрацівник оформити пенсію незалежно від віку.

"Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку", - сказано в статті.

Вийти на заслужений відпочинок зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили до 1 квітня 2015-го. Далі щорічно тривалість стажу збільшується (на сьогодні потрібно 28 років такого стажу).

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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