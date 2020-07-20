Відома українська співачка Ірина Білик покрасувалася на природі в яскравому жіночому платті

Популярна артистка опублікувала коротке відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На ньому Білик щосили демонструє своє шикарне плаття з пишною спідницею, стоячи на природі. Рожеве вбрання артистки з безліччю складок і рюшів явно вразило співачку. Вона бадьоро крутить спідницю сукні в різні сторони. Її образ доповнює велика квітка у волоссі того ж відтінку.

«Я завжди думала, що мені подобається червоний колір, але надівши плаття від @yuliya_magdych мої смаки явно змінилися. А який ваш улюблений колір?», - підписала кадри Білик.

Її шанувальники тут же взялися коментувати ролик.

«Гарне плаття, колір вам дуже йде», «Яка ж ви гарна», «Ви така ніжна трояндочка!», «Люблю вас донна роза», «Ви шикарні, гарненьке плаття, а от взуття просто ой», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Білик прийшла на день народження передачі «Світське життя» в оточенні дітей. Свіже фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото ведуча програми Катя Осадча стоїть поруч із Білик, її синами Глібом і Табризом, а також з дівчиною старшого сина Алісою.

«Були раді привітати Катю Осадчу з ювілеєм «Світського життя». А яке питання ви б задали Каті Осадчої?», - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, життя мами Ірини Білик несподівано обірвалося: "Тато забрав її до себе", подробиці трагедії.

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