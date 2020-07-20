Известная украинская певица Ирина Билык покрасовалась на природе в ярком женственном платье

Популярная артистка опубликовала короткое видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На нем Билык вовсю демонстрирует свое шикарное платье с пышной юбкой, стоя на природе. Розовый наряд артистки со множеством складок и рюшей явно впечатлил певицу. Она бодро крутит юбку платья в разные стороны. Ее образ дополняет крупный цветок в волосах того же оттенка.

«Я всегда думала, что мне нравится красный цвет, но надев платье от @yuliya_magdych мои вкусы явно поменялись. А какой ваш любимый цвет?», - подписала кадры Билык.

Ее поклонники тут же принялись комментировать ролик.

«Красивое платье, цвет вам очень идёт», «Какая же вы красивая», «Вы такая нежная розочка!», «Люблю вас донна роза», «Вы шикарны, платье хорошенькое, а вот обувь просто ой», - пишут люди.

До этого мы писали, что Билык пришла на день рождение передачи «Светская жизнь» в окружении детей. Свежее фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На фото ведущая программы Катя Осадчая стоит рядом с Билык, ее сыновьями Глебом и Табризом, а также с девушкой старшего сына Алисой.

«Были рады поздравить Катю Осадчую с юбилеем «Светской жизни». А какой вопрос вы бы задали Кате Осадчей?», - подписала снимок звезда.

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