Ирина Билык раскрыла причину смерти своей матери Анны Билык, которая ушла из жизни 22 мая этого года

В конце весны известная украинская певица сообщила своим поклонникам трагическую новость о смерти своей 72-летней матери. Однако подробности случившегося звезда решилась раскрыть только сейчас, в интервью изданию «Телегид».

Билык рассказала, что ее мать умерла совершенно внезапно.

«Ничто не предвещало беды. Мама красиво оделась и как раз ехала ко мне. Везла подарки, и абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться. Она ушла в день Святого Николая, и многие родные и близкие говорят о том, что папа забрал ее к себе. У них была такая большая любовь, что он на том свете не смог без нее. И вот так получилось, совершенно неожиданно для всех нас. Моя мама упала возле дома», - рассказала звезда.

Она также призналась, что накануне этой трагедии ей приснился плохой сон.

«Я знала – что-то может случиться. Но, естественно, порой не хочется верить в сны», - поделилась Билык.

Она добавила, что за несколько дней до смерти матери они разговаривали на эту тему и женщина заверила, что будет жить до 84 лет, ведь столько ей предсказали гадалки.

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