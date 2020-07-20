Дружина Влада Ями Лілія показала, як відпочиває на березі озера в романтичній сукні

Красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. На фото вона показала свій спокійний відпочинок на природі.

Так, дружина знаменитого українського танцюриста сидить на газоні на березі озера і задумливо дивиться вдалину. На ній темно-синє джинсове сукню з глибоким декольте і пишною спідницею. Образ доповнюють стильні окуляри і розкішне розпущене волосся, яке вільно спадає на плечі красуні.

В пості Лілія розповіла про нові солодощі, які можуть зберігатися цілих 3 місяці. При цьому її чоловік в коментарях пожартував на тему того, що не може гарантувати таке довге збереження ласощі.

«Але за збереження цукерок вдома довше трьох днів я не відповідаю», - написав Яма.

Передплатники його дружини не змогли утриматися від компліментів.

«Лілечка, Ви шикарні, волосся дуже красиве», - пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що Лілія поділилася з шанувальниками кадрами зворушливою фотосесії з коханим чоловіком. Кілька фотографій красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальної мережі Instagram.

Дівчина позує, лежачи на колінах у коханого і дивлячись йому в очі з посмішкою на обличчі. На ній – біла блуза, оголяющая плечі, і коричневий у візерунках корсет, підкреслює ідеальну фігуру. Влада для фотосесії нарядили в білу сорочку і світлі брюки, а локацією для зйомок вибрано поле яка з пшеницею.

Чоловік ніжно дивиться на красуню-дружину, поклавши їй одну руку на голову, а іншу – на грудях.

Нагадаємо, розкішна дружина Влада Ями показала сімейну ідилію з чоловіком.

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