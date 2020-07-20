Дружина Влада Ями Лілія показала, як відпочиває на березі озера в романтичній сукні
Красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net. На фото вона показала свій спокійний відпочинок на природі.
Так, дружина знаменитого українського танцюриста сидить на газоні на березі озера і задумливо дивиться вдалину. На ній темно-синє джинсове сукню з глибоким декольте і пишною спідницею. Образ доповнюють стильні окуляри і розкішне розпущене волосся, яке вільно спадає на плечі красуні.
В пості Лілія розповіла про нові солодощі, які можуть зберігатися цілих 3 місяці. При цьому її чоловік в коментарях пожартував на тему того, що не може гарантувати таке довге збереження ласощі.
Дочка Полякової здивувала зізнанням про жінку, яка її виховала, фото: "Схожі більше, ніж з мамою"
Розкута Демі Роуз ледве втримала бюст в занадто крихітному бікіні: "Панове, підберіть щелепу"
Фальшиві гроші заполонили Україну, в НБУ назвали найнебезпечніші купюри: що потрібно знати
Скандальна Бузова розпахнула халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало...»
«Але за збереження цукерок вдома довше трьох днів я не відповідаю», - написав Яма.
Передплатники його дружини не змогли утриматися від компліментів.
«Лілечка, Ви шикарні, волосся дуже красиве», - пишуть в коментарях.
До цього ми писали, що Лілія поділилася з шанувальниками кадрами зворушливою фотосесії з коханим чоловіком. Кілька фотографій красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальної мережі Instagram.
Дівчина позує, лежачи на колінах у коханого і дивлячись йому в очі з посмішкою на обличчі. На ній – біла блуза, оголяющая плечі, і коричневий у візерунках корсет, підкреслює ідеальну фігуру. Влада для фотосесії нарядили в білу сорочку і світлі брюки, а локацією для зйомок вибрано поле яка з пшеницею.
Чоловік ніжно дивиться на красуню-дружину, поклавши їй одну руку на голову, а іншу – на грудях.
Нагадаємо, розкішна дружина Влада Ями показала сімейну ідилію з чоловіком.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».
Також Politeka писала, що Влад Яма зворушив українців сімейним знімком зі спадкоємцем.