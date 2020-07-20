Знаменитість побешкетувала і зняла це на камеру

Легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала в басейні в одному купальнику, показавши розкішні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Дивіться, яка краса. Яка водичка. Вона так тримає, що не втопишься», — зазначила вона.

Звернемо увагу що на опублікованих кадрах Никитюк позує в одному купальнику, який максимально підкреслює її значні форми. На задньому фоні можна помітити чоловіка.

На іншій фотографії Никитюк позує все в тому ж купальнику, однак поверх голови телеведуча вирішила натягнути чорну кепку. Попри відсутність макіяжу, зовнішній вигляд знаменитості був на висоті.

Однак шанувальники дівчини могли спостерігати за красою і витівками кумира мовчки, адже кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що 32-річна українська співачка, зірка "Орла і решки" Леся Нікітюк викликала ажіотаж яскравими фото в Карпатах.

Красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram. Леся вирішила поєднати у своєму вбранні два стилі: народний і сучасний. Зірка з'явилася в зеленій хустці на голові, з довгою світлій сорочці-сукні з вишивкою і кросівках. Оригінальний образ доповнили червоні намиста.

Телеведуча вийшла в поле, де позувала серед снопів, сіна - фото вийшли атмосферними, яскравими й живими. "Справжня україночка" обдарувала шанувальників щирою посмішкою.

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Як повідомляла Politeka, розкішна Никитюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.

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