Звезда плюнула на все и раскрыла свой секрет

Известная исполнительница Верка Сердючка призналась, на что тратит личное время

Видео с признанием было опубликовано в Telegram-канале "Наглый", передает Politeka.net.

Стоит отметить, что откровенное признание Верка Сердючка сделала во время вечеринки, которая посвящена 15-летию шоу-программы "Светская жизнь".

Так, Верка Сердючка призналась Кате Осадчей, что увлекается прослушиванием так называемых "пленок Порошенко", которое представил нардеп Андрей Деркач.

"Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes новый альбом. Жму твою руку и обнимаю", - заявила она на сцене.

Во время признания у ведущей программы "Светская жизнь" Кати Осадчей даже на мгновенье пропал дар речи и она не знала, что ответить на признание певицы.

Ранее парламентарий Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным, который был записан спустя два месяцев после захвата Дебальцево.

В разговоре была затронута тема Минских соглашений, тогда еще президент Порошенко попросил своего коллегу отправить представителя РФ на переговоры.

"Я считаю, было бы целесообразным, если будет…ваша ласка. Если будет желание, то приедет этот представитель в Киев, они бы у Хайди встретились в миссии ОБСЕ и пока они…", — заявил Петр Порошенко.

Лидеры стран сошлись во мнении, и президент РФ пообещал "переговорить с Лавровым."

Прощание президентов также были довольно душевным.

«Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку! Спасибо большое!», — сказал Порошенко.

«Обнимаю. До свидания, давайте», — ответил ему Путин.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания