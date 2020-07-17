Українська чемпіонка світу з бальних танців, переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала свого нового партнера по паркету
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Ну що, потанцюємо, Олег Винник?» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Шоптенко позує, елегантно притулившись до легендарного українського виконавця Олега Винника. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Головна вовчиця країни», «це заявка на перемогу», «тепер я знаю пару переможців. Вони можуть навіть не танцювати», «По-моєму, я знаю хто переможе в цьому сезоні🌸😍», «точно у фіналі будете», «Пощастило Віннику», «клас! Ви неймовірні», «з армією вовчиць ви переможете!», «Ось це пара! Ну просто бомба», «дивлюся на вас і розумію - це майбутні переможці сезону», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Шоптенко поділилася фото, на якому позує в чорній спідній білизні, сидячи на ліжку. Шоптенко дивилася в об'єктив камери й демонструвала своє підкачане тіло без збентеження. Волосся красуня залишила розпущеним, що додало особливого шарму фотографії.
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