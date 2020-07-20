Українська співачка Тіна Кароль підкорила оригінальним образом на своєму новому концерті

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала невеликий відеоролик, на якому постала в ніжному і оригинальному образі. Щоб заспівати кращі хіти Тіна навіть опинилася у "владі" робота - величезною механічної руки, яка акуратно піднімала її вгору під час одного з виступу.

Так, на нових кадрах Тіна з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі – звичний акцент на червоні губи тут же помітили фанати. Співачка одягла білосніжне акуратне сукню, повністю розшита блискітками і зроблене під її концертний стиль:

«У Вітебську і «З Україною в серці». Співаю для вас 🇺🇦 ❤️», - написала Тіна під новим постом.

Фанати одразу ж відреагували:

«Моє натхнення 💫», «Лучшаяя😻❤️», «Неймовірна атмосфера 😻🔥», «Наша гордість ❤️💫», «Тінуська 😻 Найкраща♥️», «Найкраща🔥♥️🙏», «Гордість нашої неньки України❤️дякую,Тіно», «Голос кайф ❤️🔥», «Обожнюю ❤️❤️❤️»,»Коли billboard порвеш?😀», «Україна це ти 😍наша гордість💕💕💕», «Така красива😍😍😍», «Це було нереально😍😍🔥», «Хочу на концерт Тіни🤧😍», «Наше сонечко ❤️».

Також на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися невеликі уривки з нового интеревью Тіни для телеканалу ОНТ. У ньому співачка не тільки блиснула модною сукнею з блискавкою на грудях і яскравим макіяжем, але ще й розповіддю зі свого життя.

Співачка, як відомо, вкрай рідко дає інтерв'ю, розповідає про особисте і сумне. Цього разу Тіна відверто зізналася в труднощах, яких зазнала під час скасування концерту, який був дуже важливий для неї і який довго чекала. Тіна зазначила, що після сумної новини була дуже засмучена і зі сльозами на очах вирушила в церкву, адже її пісні - це її любов і спасіння. Вона опинилася в потрібному місці:

"Після цього, після відвідин місця, яке наповнене добротою і чудесною силою, все будо добре. Концерти не скасовували, в той момент здавалося, що ніколи так не розбудовувалася", - з посмішкою розповіла співачка.

Фанати не змогли пройти повз:

«Я щаслива... У своїй несчастности, я нещасна в своєму щасті......💔 Інтравертна дівчинка, увійшла в чат ❤️», «Про щастя як зазвичай, нічого не зрозуміло,але дуже цікаво 🤨», «Прекрасна✨💛», «Ангельський голос💙😍», «Тіночка, ти правильно сказала: фундамент🔥», «@tina_karol завжди прекрасна 🙈🙈🙈, як і мирне небо над головою !!!)», - написали фанати.

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