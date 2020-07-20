Украинская певица Тина Кароль покорила оригинальным образом на своем новом концерте

На своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала небольшой видеоролик, на котором предстала в нежном и оригинальном образе. Чтобы спеть лучшие хиты Тина даже оказалась "во власти" робота - огромной механической руки, которая аккуратно поднимала ее вверх во время одного из выступления.

Так, на новых кадрах Тина предстала с ярким макияжем на лице – привычный акцент на алые губы тут же заметили фанаты. Певица надела белоснежное аккуратное платье, полностью расшитое блестками и сделанное под ее концертный стиль:

«В Витебске и «З Україною в серці». Пою для вас 🇺🇦 ❤️», - написала Тина под новым постом, объявив таким образом о начале долгожданных выступлений.

Фанаты тут же отреагировали:

«Мое вдохновение 💫», «Лучшаяя😻❤️», «Невероятная атмосфера, моя любовь к вам растет 😻🔥», «Наша гордость ❤️💫», «Тінуська 😻 Найкраща♥️», «Найкраща🔥♥️🙏», «Гордість нашої неньки України❤️дякую,Тіно», «Голос кайф ❤️🔥», «Обожаю ❤️❤️❤️»,»Когда billboard порвешь?😀», «Украина это ты 😍наша гордость💕💕💕», «Такая красивая😍😍😍», «Это было нереально😍😍🔥», «Хочу на концерт Тины🤧😍», «Наше солнышко ❤️».

Также на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появились небольшие отрывки из нового интеревью Тины для телеканала ОНТ. В нем певица не только блеснула модным платьем с молнией на груди и ярким макияжем, но еще и рассказом из своей жизни.

Певица, как известно, крайне редко дает интервью, рассказывает о личном и печальном. В этот раз Тина откровенно призналась в сложностях, которые испытала во время отмены концерта, который был очень важен для нее и который долго ждала. Тина отметила, что после печальной новости была очень расстроена и со слезами на глазах отправилась в церковь, ведь ее песни - это ее любовь и спасение. Она оказалась в нужном месте:

"После этого, после посещения места, которое наполнено добротой и чудесной силой, все будо хорошо. Концерты не отменяли, в тот момент казалось, что никогда так не расстраивалась", - с улыбкой рассказала певица.

Фанаты не смогли пройти мимо:

«Я счастливая... В своей несчастности, я несчастная в своём счастье......💔 Интровертная девочка, вошла в чат ❤️», «Про счастье как обычно ничего не понятно,но очень интересно 🤨», «Прекрасная✨💛», «Ангельский голос💙😍», «Тиночка, ты правильно сказала: фундамент🔥», «@tina_karol всегда прекрасна 🙈🙈🙈, как и мирное небо над головой !!!)», - написали фанаты.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".