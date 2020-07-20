Це вже не перший такий випадок

Постійні збої в роботі Приватбанку доводять клієнтів до відчаю

Свою історію на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона вносила гроші через термінал Приватбанку, але він вирішив "з'їсти" частину великої суми.

Жінка внесла 38300 гривень, термінал успішно перерахував суму, але в самий невідповідний момент завис.

"Вибравши поповнення картки та внесення виручки за туристичні послуги, внесла суму 38300грн, (76 купюр по 500грн і 3 купюри по 100грн), автомат успішно порахував, підтвердив на екрані, що ця сума в нього і я натиснула кнопку «Оплатити», після чого, цей термінал завис на хвилину і повідомив, що грошей прийняти не може і видав мені назад суму, але не всю, а лише 30000 грн", - заявила незадоволена клієнтка.

Вона відразу ж звернулася на гарячу лінію, де створили заявку по поверненню коштів. Але ПриватБанк відмовив клієнтці в поверненні коштів, які "зникли" в терміналі.

"Дорогий ПриватБанк, 8300грн на дорозі не валются, вони потрібні були для термінової оплати послуг і зараз я чекаю їх повернення. На 3700 нічого виразного не сказали, кажуть — чекайте, заявка в обробці. А що чекати, ви думаєте, що можна просто так забути про суму 8300грн і подарувати її банку? Буду звертатися в правоохоронні органи", - резюмувала клієнтка в негативному відкликання.

"Добрий день. Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять", - відповів на скаргу представник банку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати

Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує карти для соцвиплат, з'явилася заява