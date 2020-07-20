Это уже не первый такой случай

Постоянные сбои в работе ПриватБанка доводят клиентов до отчаяния

Свою историю на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она вносила деньги через терминал ПриватБанка, но он решил "съесть" часть крупной суммы.

Женщина внесла 38300 гривен, терминал успешно пересчитал сумму, но в самый неподходящий момент завис.

"Выбрав пополнения карты и внесение выручки за туристические услуги, внесла сумму 38300грн, (76 купюр по 500грн и 3 купюры по 100грн), автомат успешно посчитал, подтвердил на экране, что эта сумма у него и я нажала кнопку «Оплатить», после чего, этот терминал завис на минуту и сообщил, что денег принять не может и выдал мне обратно сумму, но не всю, а всего лишь 30000 грн", - заявила недовольная клиентка.

Она сразу же обратилась на горячую линию, где создали заявку по возврату средств. Но ПриватБанк отказал клиентке в возрате средств, которые "исчезли" в терминале.

"Дорогой ПриватБанк, 8300грн на дороге не валются, они нужны были для срочной оплаты услуг и сейчас я жду их возврата. На 3700 ничего внятного не сказали, говорят — ждите, заявка в обработке. А что ждать, вы думаете, что можно просто так забыть о сумме 8300грн и подарить ее банку? Буду обращаться в правоохранительные органы", - резюмировала клиентка в негативном отзыве.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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