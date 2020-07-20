Постоянные сбои в работе ПриватБанка доводят клиентов до отчаяния
Свою историю на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.
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По ее словам, она вносила деньги через терминал ПриватБанка, но он решил "съесть" часть крупной суммы.
Женщина внесла 38300 гривен, терминал успешно пересчитал сумму, но в самый неподходящий момент завис.
"Выбрав пополнения карты и внесение выручки за туристические услуги, внесла сумму 38300грн, (76 купюр по 500грн и 3 купюры по 100грн), автомат успешно посчитал, подтвердил на экране, что эта сумма у него и я нажала кнопку «Оплатить», после чего, этот терминал завис на минуту и сообщил, что денег принять не может и выдал мне обратно сумму, но не всю, а всего лишь 30000 грн", - заявила недовольная клиентка.
Она сразу же обратилась на горячую линию, где создали заявку по возврату средств. Но ПриватБанк отказал клиентке в возрате средств, которые "исчезли" в терминале.
"Дорогой ПриватБанк, 8300грн на дороге не валются, они нужны были для срочной оплаты услуг и сейчас я жду их возврата. На 3700 ничего внятного не сказали, говорят — ждите, заявка в обработке. А что ждать, вы думаете, что можно просто так забыть о сумме 8300грн и подарить ее банку? Буду обращаться в правоохранительные органы", - резюмировала клиентка в негативном отзыве.
"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат", - ответил на жалобу представитель банка.
Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".
Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты
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