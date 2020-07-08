Украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская поразила объемами в глубоком декольте

Новым снимком горячая красотка поделилась на странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото она позирует в черных легинсах и обтягивающей майке с глубоким декольте, из которого едва не вывалились пышные прелести.

«Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на проживание чужой жизнью», - добавила модель философское изречение к фотографии.

Однако на фразу мало кто обратил внимание.

«Я люблю тебя, моя прекрасная королева, всегда красивая, всегда красивая, уникальная, ты - женщина моей мечты», «Выглядишь потрясающе», «Ты такая красивая», «Королева», - пишут в комментариях.

Отметим, в 2019 году Инна Горячковская стала Мисс Украины с девятым размером груди.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

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