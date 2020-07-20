Українська співачка Тіна Кароль розповіла про головну любов, своїх надії і "спасіння", отриманому в маленькій церкві

В цей раз на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися невеликі уривки з нового интеревью Тіни для телеканалу ОНТ. У ньому співачка не тільки блиснула модною сукнею з блискавкою на грудях і яскравим макіяжем, але ще й розповіддю зі свого життя.

Співачка, як відомо, вкрай рідко дає інтерв'ю, розповідає про особисте і сумне. Цього разу Тіна відверто зізналася в труднощах, яких зазнала під час скасування концерту, який був дуже важливий для неї і який довго чекала. Тіна зазначила, що після сумної новини була дуже засмучена і зі сльозами на очах вирушила в церкву, адже її пісні - це її любов і спасіння. Вона опинилася в потрібному місці:

"Після цього, після відвідин місця, яке наповнене добротою і чудесною силою, все будо добре. Концерти не скасовували, в той момент здавалося, що ніколи так не розбудовувалася", - з посмішкою розповіла співачка.

Фанати не змогли пройти повз:

«Я щаслива... У своїй несчастности, я нещасна в своєму щасті......💔 Інтравертна дівчинка, увійшла в чат ❤️», «Про щастя як зазвичай, нічого не зрозуміло,але дуже цікаво 🤨», «Прекрасна✨💛», «Краща ❣️», «Яка ж вона😍, розчиняюся в її словах ❤️», «найкраща😭💔», «Не перестану захоплюватися❤️», «прекрасна 😍😍», «Ангельський голос💙😍», «Тіночка, ти правильно сказала: фундамент🔥», «@tina_karol завжди прекрасна 🙈🙈🙈, як і мирне небо над головою !!!)», - написали фанати.

Також на сторінці Тіни з'явився стильний кадр - співачка в оточенні квітів підкорила фанатів незвичайним виглядом. Не секрет, що Тіна дуже любить свій сад і навіть сама вирощує яскраві і пишні рослини. Схоже, букети з незвичайних квітів чимало порадували її під час чергових зйомок, а яскрава посмішка співачки відразу ж привернула увагу фанатів.

Так, Тіна представила серію кадрів, на яких позувала в модному вбранні спеціально до фотосесії з нагоди дня народження телеканалу "1+1". Кароль одягла довгу вузьку сукню яскраво-червоного кольору з глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

Яскрава посмішка співачки не залишилася непоміченою фанатами, також як і грайливий погляд на іншому кадрі.

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