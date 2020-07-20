Украинская певица Тина Кароль рассказала о главной любви, своих надеждах и "спасении", полученном в маленькой церкви

В этот раз на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появились небольшие отрывки из нового интеревью Тины для телеканала ОНТ. В нем певица не только блеснула модным платьем с молнией на груди и ярким макияжем, но еще и рассказом из своей жизни.

Певица, как известно, крайне редко дает интервью, рассказывает о личном и печальном. В этот раз Тина откровенно призналась в сложностях, которые испытала во время отмены концерта, который был очень важен для нее и который долго ждала. Тина отметила, что после печальной новости была очень расстроена и со слезами на глазах отправилась в церковь, ведь ее песни - это ее любовь и спасение. Она оказалась в нужном месте:

"После этого, после посещения места, которое наполнено добротой и чудесной силой, все будо хорошо. Концерты не отменяли, в тот момент казалось, что никогда так не расстраивалась", - с улыбкой рассказала певица.

Фанаты не смогли пройти мимо:

«Я счастливая... В своей несчастности, я несчастная в своём счастье......💔 Интровертная девочка, вошла в чат ❤️», «Про счастье как обычно ничего не понятно,но очень интересно 🤨», «Прекрасная✨💛», «Лучшая ❣️», «Какая же она😍, растворяюсь в её словах ❤️», «Самая лучшая😭💔», «Не перестану восхищаться❤️», «прекрасная 😍😍», «Ангельский голос💙😍», «Тиночка, ты правильно сказала: фундамент🔥», «@tina_karol всегда прекрасна 🙈🙈🙈, как и мирное небо над головой !!!)», - написали фанаты.

Также на странице Тины появился стильный кадр - певица в окружении цветов покорила фанатов необычным видом. Не секрет, что Тина очень любит свой сад и даже сама выращивает яркие и пышные растения. Похоже, букеты из необычных цветов немало порадовали ее во время очередных съемок, а яркая улыбка певицы сразу же привлекла внимание фанатов.

Так, Тина представила серию кадров, на которых позировала в модном наряде специально к фотосессии по случаю дня рождения телеканала "1+1". Кароль надела длинное облегающее платье ярка-красного цвета с глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

Яркая улыбка певицы не осталась незамеченной фанатами, также как и игривый взгляд на другом кадре.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".