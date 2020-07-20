Доки українські випускники чекають на результати ЗНО з української мови та літератури, в мережі з’явилися «перли» з цьогорічних робіт
Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб.
Перед випускниками стояло завдання виконати тести і написати власне висловлювання. Саме тут і виникли курйозні висловлювання. Найцікавіші з них оприлюднили в освітній групі «Без оцінок».
- Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
- До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.
- Причиною еміграції є високозаробітна плата.
- Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.
- У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.
- За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.
- Його відправили в мальовничі края, які називаються «тайга».
- По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
- Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.
- Українцям варто вдосконалити свою національність.
- Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.
- Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.
- Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми «Сон».
- Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.
- На згадку припадає мій друг.
- Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
- Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.
- Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
- Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.
- Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
- Завершити хочу словами Тараса Шевченка: «Кохайтеся чорноброво!».
Зазначимо, встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з української мови і літератури відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО не пізніше 24 липня. Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до12 балів з української мови та таблиця переведення тестових балів з української мови і літератури у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 25 липня.
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Після цього школи отримають результати державної підсумкової атестації випускників, які виявили бажання проходити державну підсумкову атестацію з української мови.
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