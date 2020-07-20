Доки українські випускники чекають на результати ЗНО з української мови та літератури, в мережі з’явилися «перли» з цьогорічних робіт

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб.

Перед випускниками стояло завдання виконати тести і написати власне висловлювання. Саме тут і виникли курйозні висловлювання. Найцікавіші з них оприлюднили в освітній групі «Без оцінок».

Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.

До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.

Причиною еміграції є високозаробітна плата.

Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.

У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.

За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.

Його відправили в мальовничі края, які називаються «тайга».

По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.

Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.

Українцям варто вдосконалити свою національність.

Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.

Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.

Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми «Сон».

Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.

На згадку припадає мій друг.

Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?

Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.

Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.

Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.

Бути патріотом може будь-яка живуча людина.

Завершити хочу словами Тараса Шевченка: «Кохайтеся чорноброво!».

Зазначимо, встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з української мови і літератури відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО не пізніше 24 липня. Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до12 балів з української мови та таблиця переведення тестових балів з української мови і літератури у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 25 липня.

Після цього школи отримають результати державної підсумкової атестації випускників, які виявили бажання проходити державну підсумкову атестацію з української мови.

Нагадаємо, студенти масово скаржаться на тести ЗНО, в МОН розводять руками: «Ви в біді».

Як повідомляла Politeka, українським випускникам підклали свиню на ЗНО 2020, "щоб відсіяти слабких..."

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