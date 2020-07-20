Стало відомо, чому розміри виплат українців скорочуються

Як передає Politeka.net, про це пише тематичне видання Пенсійний кур'єр.

Всупереч підвищенню прожиткового мінімуму та розміру мінімальної пенсії, деякі українці почали скаржитися, що розмір соцвиплат від держави зменшився.



У "Пенсійному кур'єрі" нагадують, що пільговики, які працюють або здійснють підприємницьку діяльність, будуть отримувати інші виплати.

Зокрема, у разі працевлаштування громадянина перерахунок пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не передбачено. Згідно із законодавством, при призначенні пенсії під особистий підпис пільговику повідомляють про його обов’язки у разі працевлаштування надати дані про це в органи ПФУ.

Якщо пенсіонер проігнорує рекомендації, то він може взагалі залишитися без виплат, або ПФУ застосує до нього штрафні санкції.

Окрім цього, пенсіонери можуть отримувати менші виплати через помилки, які вони допускають під час заповнення документів задля призначення пенсії.

Найчастіше зустрічаються такі помилки:

неточності в оформленні трудових (неповні або неточні записи, незасвідчені виправлення, відсутність або погана якість друку);

довідки про стаж, які уточнюють особливий характер роботи, заповнюються неправильно (є виправлення, відсутні номер, дата видачі, розшифровка підписів, підстава видачі довідки, зазначаються неточні або неповні відомості про роботу майбутнього пенсіонера);

трапляються неточності і в індивідуальних відомостях із системи персоніфікованого обліку.

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