Стало відомо, чому Кейт Міддлтон могла перестати спілкуватися з Меган Маркл

Про це пише британський таблоїд Daily Star.

ЗМІ довгий час повідомляли, що між герцогинями пробігла "чорна кішка", а причиною цього вважали важкий характер колишньої зірки Голлівуду.

Королівський біограф Тому Куїнн запевняє, що Меган Маркл приголомшила Кейт Міддлтон своїм ставленням до палацового персоналу.

За словами біографа, одного разу Меган Маркл накричала на одну зі слуг і цим відштовхнула від себе Кейт Міддлтон.

«Це було початком їхньої сварки», - стверджує Куїнн.

Далі від Меган Маркл відвернувся і принц Вільям, який спершу намагався заступитися за зірку Голлівуду.

«Після інциденту з одним із співробітників палацу, виникло якесь охолодження… Гаррі вважав, що Меган судять занадто суворо. Мабуть, він міркував так: «Вона новачок в королівській родині, ви повинні врахувати той факт, що вона іноді буде дратуватися, у неї можуть бути істерики»… Гаррі підтримав Меган – це було неминуче, але викликало тріщину в його відносинах з Вільямом і Кейт. Вони почали уникати один одного», - продовжив Куїнн, розкриваючи деталі конфлікту в королівському палаці.

Біограф зізнався, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон намагалися стати близькими подругами, але їх надії не виправдалися з кількох причин.

«Їх поєднувало лише те, що Кейт вийшла заміж за Вільяма, а Меган - за Гаррі», - резюмував Куїнн спілкуючись з британськими журналістами.

Також ми розповідали, що дружина британського принца Гаррі, колишня голлівудська актриса Меган Маркл має амбітні плани на майбутнє.

З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі виїхали з Великобританії, вони активно виступали по ряду політичних питань. Ймовірно, причиною переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в США стало бажання Меган долучитися до політичного життя.

Зокрема, титулу герцогині виявилося недостатньо, тому дружина принца Гаррі має намір балотуватися в президенти США.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац.

Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.