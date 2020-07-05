Стало известно о новых стычках между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, что выбило почву из-под ног жены принца Уильяма

Автор книги «Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл», Том Куинн рассказал подробности жесткой стычки, которая произошла между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, когда обе еще жили под одной крышей, передает Оk-magazine.

Куинн утверждает, что описываемый инцидент по-настоящему расстроил герцогиню Кембриджскую. Писатель подчеркнул, что виновницей конфликта стала Меган Маркл, которая чувствовала, что сотрудники Кенсингтонского дворца относятся к ней не с таким почтением, как к супруге принца Уильяма.

«Меган и Гарри жили в так называемом Ноттингемском коттедже, и конечно, по сравнению со дворцом, это жилье очень маленькое. Я думаю, что это все время напоминало Меган о том, что она занимает второе место, что она принцесса №2. Однажды герцогиня Сассекская буквально потеряла самообладание и сорвалась на одного из сотрудников Кейт Миддлтон. Ей показалось, что тот недостаточно услужлив с ней — не так, как с герцогиней Кембриджской. Меган повысила голос и начала топать ногами», - рассказал он.

Меган Маркл было трудно привыкать к тому, что люди из королевского окружения смотрят прежде всего на то, в каком статусе ты находишься. И будут более почтительны с теми, кто первым претендует на трон.

«Причина, по которой Меган накричала на сотрудника Кейт, проста. Она попросила этого человека выполнить поручение. На что тот парировал: «Извините, я не могу этого сделать, потому что я работаю на Кейт». Герцогиня Сассекская почувствовала, что ее осадили и поставили на место. Это ее и вывело из себя. Кейт пришла в ужас, она была очень расстроена, потому что она любила этого конкретного сотрудника», - отметил он.

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