США могут стать для Меган Маркл и принца Гарри временным пристанищем

Такое мнение озвучила королевский эксперт Кэти Николл, пишет таблоид Daily Mail.

По ее словам, Меган Маркл и принц Гарри до сих пор в поиске работы, поэтому не исключено, что бывшие герцоги могут вернуться в королевский дворец.

"Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели вместе с сыном. Он растет счастливым малышом, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители довольны, что есть возможность видеть, как он растет", - рассказывает королевский эксперт.

Сейчас перед бывшими герцогами стоит одна главная задача - найти источник дохода для проживания в США.

В прошлом месяце Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с агентством Гарри Уокера, благодаря которому пара сможет зарабатывать деньги за счет своих публичных выступлений. Поэтому у герцогов сейчас единственная надежда на новый источник заработка.

Такое чувство, будто Меган Маркл и принц Гарри не до конца продумали свой побег из дворца, поэтому на герцогов сваливаются новые проблемы.

"Им действительно нужно зарабатывать деньги. Они живут в Лос-Анджелесе с марта и до сих пор фактически ничего не заработали", - резюмировала эксперт в общении с журналистами.

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