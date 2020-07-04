США могут стать для Меган Маркл и принца Гарри временным пристанищем
Такое мнение озвучила королевский эксперт Кэти Николл, пишет таблоид Daily Mail.
По ее словам, Меган Маркл и принц Гарри до сих пор в поиске работы, поэтому не исключено, что бывшие герцоги могут вернуться в королевский дворец.
"Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели вместе с сыном. Он растет счастливым малышом, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители довольны, что есть возможность видеть, как он растет", - рассказывает королевский эксперт.
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Сейчас перед бывшими герцогами стоит одна главная задача - найти источник дохода для проживания в США.
В прошлом месяце Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с агентством Гарри Уокера, благодаря которому пара сможет зарабатывать деньги за счет своих публичных выступлений. Поэтому у герцогов сейчас единственная надежда на новый источник заработка.
Такое чувство, будто Меган Маркл и принц Гарри не до конца продумали свой побег из дворца, поэтому на герцогов сваливаются новые проблемы.
"Им действительно нужно зарабатывать деньги. Они живут в Лос-Анджелесе с марта и до сих пор фактически ничего не заработали", - резюмировала эксперт в общении с журналистами.
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