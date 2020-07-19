Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішними формами в мокрому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Дівчинка, наш девіз?» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Никитюк демонструє неймовірні форми в тісному купальнику, демонструючи розкішні форми.
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У цей момент подруги Никитюк хлюпочуться в басейні, кричачи на камеру.
«Богині», — додає ведуча в кінці відео.
Звернемо увагу, що шанувальники Никитюк могли спостерігати за красою лише мовчки, адже кадри Никитюк викинула у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим оригінальним фото
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує біля стіни з намальованими грибами. На ній – спортивний салатовий комбінезон і спідниця на запах.
«Гриби – провідники в задзеркалля. Вони відкривають портал, в якому ти можеш спілкуватися зі своєю душею. Гриби всюди, вони йдуть за нами, і я не про лисичок😜», – підписала кадр телеведуча.
Шанувальники Никитюк закинули свого кумира "тоннами" компліментів.
Нагадаємо, Нікітюк в "рваному" боді посвітила підтягнутими формами томній позі
Як повідомляла Politeka, розкішна Никитюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.
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