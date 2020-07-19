Красуня знає, що треба взяти

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішними формами в мокрому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Дівчинка, наш девіз?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Никитюк демонструє неймовірні форми в тісному купальнику, демонструючи розкішні форми.

У цей момент подруги Никитюк хлюпочуться в басейні, кричачи на камеру.

«Богині», — додає ведуча в кінці відео.

Звернемо увагу, що шанувальники Никитюк могли спостерігати за красою лише мовчки, адже кадри Никитюк викинула у себе в Сторіс.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує біля стіни з намальованими грибами. На ній – спортивний салатовий комбінезон і спідниця на запах.

«Гриби – провідники в задзеркалля. Вони відкривають портал, в якому ти можеш спілкуватися зі своєю душею. Гриби всюди, вони йдуть за нами, і я не про лисичок😜», – підписала кадр телеведуча.

Шанувальники Никитюк закинули свого кумира "тоннами" компліментів.

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Як повідомляла Politeka, розкішна Никитюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.

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