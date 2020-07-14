Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм яркий кадр в белоснежном боди

Пока Леся показывает в разделе Стори, как снимает второй сезон собственного проекта "Ле-маршрутка", в своем профиле в Инстаграм телеведущая сверкает фигурой в самых разных образах. В этот раз Никитюк блеснула стройной фигурой в белом "рваном" боди. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, в этот раз Леся позировала с легким макияжем на лице и ровными белоснежными волосами. При этом Никитюк позировала полусидя-полулежа на диване, подчеркнув свою талию.

«Ніколи не писала глибоких постів.. сьогодні почну.. Жизнь боль- согласны ?😁», - необычно подписала новый пост Никитюк.

Фанаты тут же отреагировали:

«Жизнь-бодь, да я с этим согласна», «Краткость сестра таланта 😊🌸», «На все 100%», «С удовольствием прочла ваш глубочайший пост. Заставил задуматься и многое переосмыслить....❤️ спасибо за ваш труд😂», «Полностью согласна», «Да да если позволяет себе тока в закрытых купальниках фоткаться», «Я кайфую с этой фигуры», «Как жизнено😍🔥», «Прямо в точку😂», «Красивая ❤️😍», «Смешно👍😀».

До этого Леся решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов.

Наснимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что "Когда???" - с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.