Розкішна дружина популярного музиканта Дмитра Монатіка посвітила принадами в обтягуючому платті

Як передає Politeka.net, свіже фото красуні з'явилося на її сторінці в Instagram. Ірина була одягнена в обтягуюче чорне плаття з глибоким вирізом в районі грудей. Її пишні форми буквально вистрибували з сукні. Жінка дивилася в бік і посміхалася. На її шиї красувалося намисто.

«Супер плідний день проходить у щирому захопленні геніальними творцями», - підписала фото Ірина.

За день її пост зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Ви неймовірна жінка», «Дуже згодна!», «Ірочка, ти прекрасна, дорога!», «Мрія збувається», «Гарна Ірочка», «Ох як обійму сильно», «Вау! Приголомшлива ви», «Ірина, Ви прекрасна і чарівна!», «Неймовірна. Ви прекрасні», «Іра! Захоплююся вами! Справжня жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Монатік похвалилася діловим стилем. Жінка поділилася фото, на якому постала в білому костюмі з папкою в руках. Ірина була яскраво нафарбована, її волосся було акуратно укладене.

Як відомо, Монатік довго приховував інформацію про свою дружину і лише недавно їх шлюб став висвітлюватися у ЗМІ. Пара виховує двох дітей. Нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що Ірина чекає на третю дитину.

Нагадаємо, що дружина Монатіка похвалилася ідеальними формами в купальнику: «Афродіта».

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