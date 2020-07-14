Американська модель і актриса Олівія Калпо, яка перемогла у конкурсах Міс США і Міс Всесвіт 2012 року, показала свої принади у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в літньому білому сарафані з дуже глибоким декольте. Олівія не стала надягати білизну під низ, так як сукня не передбачає цієї частини гардеробу. Вона сміливо дивилася в кадр, демонструючи фанатам своє ідеальне обличчя.

Судячи з усього, сьогодні апетитні «подружки» Олівії будуть відчувати себе вільно. Та й оточуючі будуть в захваті від зовнішнього вигляду красуні.

За день пост дівчини зібрав понад 180 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Шалено красива», «Це чудово», «Ідеальна дівчина», «Бездоганна», "Ух, які очі", «Ти прекрасна», «Мій голос за найкрасивішу Олівію», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олівія блиснула розкішною фігурою на пляжі. Дівчина була одягнена в білий купальник. Верх купальника у формі двох трикутників на тонких лямках, відмінно підкреслив груди, а трусики-бікіні трималися на маленьких зав'язочках. Варто відзначити, що Олівія прийняла дуже пікантну позу для цього фото. Образ доповнили сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що Олівія Калпо блиснула молодим тілом в мікро купальнику: в таку легко закохатися.

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо розстебнула плаття і посвітила своїми формами: "Блаженство".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо розгорнула сорочку і показала бездоганні форми: "Краще не знайти".