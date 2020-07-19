Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають «російською Кардашьян», похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Цього разу нове фото з'явилося на фанатській сторінці знаменитості в Instagram, на ньому дівчина позувала в досить цікавому і спокусливому купальнику.

Так, на фото модель з'явилася в екстремально спокусливому образі, чим невимовно порадувала фоловерів.

Квітко сидить на шезлонгу в тісному цільному купальнику чорного відтінку, яке підкреслило її апетитну фігуру. При цьому він ледь прикриває її знамениті форми. Втім, сама «російська Кардашьян» не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкої талії і видатних сідницях.

Завершують пляжний образ тонкий золотий браслет і вузький ремінець на талії. Вона замріяно дивиться кудись убік, немов насолоджуючись променями сонця і легким бризом.

Шанувальники моделі прийшли в захват і засипали її захопленими коментарями.

«Божественний вигляд», «ну і туз у тебе звичайно», «вау, гаряча штучка», «так і манить чертовка», «обережно, зараз випадуть!», «ось це вигляд! Залипательно», «ти – справжній ідеал і межа мрій».



Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.