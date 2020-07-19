Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют «российской Кардашьян», похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

На этот раз новое фото появилось на фанатской странице знаменитости в Instagram, на нем девушка позировала в весьма интересном и соблазнительном купальнике.

Так, на фото модель предстала в экстремально соблазнительном образе, чем несказанно порадовала фолловеров.

Квитко сидит на шезлонге на фоне в тесном слитном купальнике черного оттенка, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру. При этом он едва прикрывает ее знаменитые формы. Впрочем, сама «русская Кардашьян» не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Завершают пляжный образ тонкий золотой браслет и узкий ремешок на талии. Она томно смотрит куда-то в сторону, словно наслаждаясь лучами солнца и легким бризом.

Поклонники модели пришли в восторг и засыпали ее восхищенными комментариями.

«Божественный видон», «ну и туз у тебя конечно», «вау, горячая штучка», «так и манит чертовка», «осторожно, сейчас выпадут!», «вот это видон! Залипательно», «ты – настоящий идеал и предел мечтаний».



Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.