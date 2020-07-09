Українці зможуть вступити до внз без ЗНО завдяки новому законопроекту

Як повідомляє Politeka.net, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон №3734 "Про внесення змін до Закону України" Про вищу освіту "про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей". Документ оприлюднений на сайті парламенту і вже відправлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон розширює можливості потрапити в будь-які вищі навчальні заклади України для абитурентов з тимчасово окупованих територій і населених пунктів на лінії розмежування. Так жителям ОРДЛО в межах квот можна буде вступити без тестів ЗНО, якщо добре здадуть вступні іспити. Поки що така можливість є тільки у людей з анексованого Криму і Севастополя.

Студенти з окупованих районів Донбасу зможуть цілий рік безкоштовно проходити підготовчі курси і навіть отримувати стипендії. Після цього вони отримають право вступити до внз на правах внутрішньо переміщених осіб

Поки невідомо, коли Володимир Зеленський зможе підписати цей закон, адже зараз він їздить по Україні з робочими поїздками. Напередодні він вже відвідав Одесу та Чернівці, а 9 липня відвідав Волинську область.

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