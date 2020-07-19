З дня смерті відомої російської співачки Жанни Фріске минуло п'ять років, проте розмови про неї не вщухають і досі

Так, близька подруга артистки, телеведуча і співачка Ольга Орлова в програмі «Доля людини» розповіла, якими були останні дні зірки, котра програла в боротьбі зі смертельною недугою, передає Politeka.net.

За словами Орлової, останні дні перед тим, як назавжди покинути цей світ, Жанна Фріске не вимовила ні слова. Причому не розмовляла вона навіть з найближчими людьми. Її родичі були впевнені, що вона перестала що-небудьрозуміти, і її тодішній стан можна було порівняти зі станом «овоча».

Як відомо, в артистки ще під час вагітності діагностували гліобластому – неоперабельну пухлину головного мозку. За чутками, їй одразу ж запропонували провести хіміотерапію, проте вона відмовилася, боячись нашкодити дитині.

Вона довго не зізнавалася про хворобу, і про недугу родичі і близькі дізналися вже після того, як вона народила сина Платона і більше не могла приховувати свій стан.

У січні 2014 року артистка проходила експериментальне лікування в одній з клінік Нью-Йорка в США, а гроші на дорогі процедури збирала вся Росія. Після марафону на «Першому каналі» люди перерахували на лікування артистки понад 66 мільйонів рублів.

На якийсь час, завдяки лікам, вона стала почувати себе краще, а рідні та шанувальники піднеслися духом. Вона повернулася в Москву і навіть намагалася вести звичайне життя, зустрічаючись з друзями. Однак незабаром їй стало гірше: Жанна почала заговорюватися, втрачала зв'язок з реальністю.

Незважаючи на всі зусилля лікарів та допомогу небайдужих, артистка не змогла подолати хворобу і померла 15 червня 2015 року. За словами Ольги Орлової, в день смерті зірка не приходила до тями, а її зіниці не реагували на світло.

Артистки не стало у її підмосковному будинку в Балашисі. Сина Платона зараз виховує батько хлопчика, телеведучий Дмитро Шепелєв, який став останньою любов'ю співачки.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске показала виступом у сукні покійної співачки.

Як повідомляла Politeka, згорьований Рудий з "Іванушек" приголомшив архівним знімком із Фріске.

Також Politeka писала, що спливла скандальна правда з особистого життя Жанни Фріске: "Не любила Шепелєва".