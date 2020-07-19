Ей до сих пор больно вспоминать эти моменты

Со дня смерти известной российской певицы Жанни Фриске прошло пять лет, однако разговоры о ней не утихают до сих пор

Так, близкая подруга артистки, телеведущая и певица Ольга Орлова в программе «Судьба человека» рассказала, какими были последние дни звезды, которая проиграла в борьбе со смертельным недугом, передает Politeka.net.

По словам Орловой, последние дни перед тем, как навсегда покинуть этот мир, Жанна Фриске не произнесла ни слова. Причем не разговаривала она даже с самыми близкими людьми. Ее родственники были уверены, что она перестала что-либо понимать, и ее тогдашнее состояние можно было сравнить с состоянием «овоща».

Как известно, у артистки еще во время беременности диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга. По слухам, ей сразу же предложили провести химиотерапию, однако она отказалась, боясь навредить ребенку.

Она долго не признавалась в болезни, и о недуге родственники и близкие узнали уже после того, как она родила сына Платона и больше не могла скрывать свое состояние.

В январе 2014 года артистка проходила экспериментальное лечение в одной из клиник Нью-Йорка в США, а деньги на дорогие процедуры собирала вся Россия. После марафона на «Первом канале» люди перечислили на лечение артистки более 66 миллионов рублей.

На какое-то время, благодаря лекарству, она стала чувствовать себя лучше, а родные и поклонники воспряли духом. Она вернулась в Москву и даже пыталась вести обычную жизнь, встречаясь с друзьями. Однако вскоре ей стало хуже: Жанна начала заговариваться, теряла связь с реальностью.

Несмотря на все усилия врачей и помощь неравнодушных, артистка не смогла побороть болезнь и умерла 15 июня 2015 года. По словам Ольги Орловой, в день смерти звезда не приходила в сознание, а ее зрачки не реагировали на свет.

Артистки не стало в ее подмосковном доме в Балашихе. Сына Платона сейчас воспитывает отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, который стал последней любовью певицы.

Напомним, сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы.

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