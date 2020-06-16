Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов, или просто "Рыжий", поделился архивным кадром с известной певицей
15 июня 2015 года из жизни ушла талантливая певица, бывшая солистка группы "Блестящие", Жанна Фриске, пишет Politeka.net. В связи с годовщиной смерти некоторые звезды опубликовали фото, на которых изображены вместе с ушедшей навсегда знаменитостью.
Так поступил и Андрей Григорьев-Апполонов, который опубликовал кадр с Фриске. На снимке молодой певец вместе с Жанной, вероятно, о чем-то беседуют и улыбаются друг другу.
При этом артистка держит в руке рюмку, а ее собеседник - бокал.
Певица прижалась к "Рыжему" из "Иванушек". На красотке кофта с глубоким декольте, из которого выглянула лямка лифчика.
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"5 лет без Жанны... скучаю...", - подписал фото Апполонов.
За сутки пост собрал почти 18 тысяч лайков и много комментариев:
"...Ужасно несправедливо, когда покидают мир такие молодые, жизнерадостные и просто красивые, и добрые люди... ☹️☹️☹️☹️☹️Думаю, многие из нас скучают по Жанне, даже если не знакомы с ней... Светлая память", "Остались только фото и тоска...
Куда же вы уходите, куда... Как им всю безвозвратность понимать... Как нам всю эту боль о них принять...", "Очень жалко! Такая красивая, молодая, талантливая, добрая", "...Невероятно грустно , Когда такая красивая, молодая и лучезарная Звезда прекращает светить и растворяется во мраке Вселенной...Светлая память!😢", "Светлая память...и дай бог всем здоровья❤️❤️❤️❤️❤️❤️...", "Часто вспоминаю о ней, так боролась и все близкие , очень жаль 😔❤️".
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