Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов, или просто "Рыжий", поделился архивным кадром с известной певицей 

15 июня 2015 года из жизни ушла талантливая певица, бывшая солистка группы "Блестящие", Жанна Фриске, пишет Politeka.net. В связи с годовщиной смерти некоторые звезды опубликовали фото, на которых изображены вместе с ушедшей навсегда знаменитостью. 

Так поступил и Андрей Григорьев-Апполонов, который опубликовал кадр с Фриске. На снимке молодой певец вместе с Жанной, вероятно, о чем-то беседуют и улыбаются друг другу. 

При этом артистка держит в руке рюмку, а ее собеседник - бокал. 

Певица прижалась к "Рыжему" из "Иванушек". На красотке кофта с глубоким декольте, из которого выглянула лямка лифчика. 

Популярные статьи сейчас

Украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение: "Деньги получат те, кто..."

Как выглядел муж Ивлеевой из "Орла и решки" 10 лет назад, фото порвало сеть: "Что за капитошка"

Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить

Удар курса доллара, коллапс на границе и новые правила карантина – главное за ночь
Показать еще

"5 лет без Жанны... скучаю...", - подписал фото Апполонов. 

За сутки пост собрал почти 18 тысяч лайков и много комментариев: 

"...Ужасно несправедливо, когда покидают мир такие молодые, жизнерадостные и просто красивые, и добрые люди... ☹️☹️☹️☹️☹️Думаю, многие из нас скучают по Жанне, даже если не знакомы с ней... Светлая память", "Остались только фото и тоска...
Куда же вы уходите, куда... Как им всю безвозвратность понимать... Как нам всю эту боль о них принять...", "Очень жалко! Такая красивая, молодая, талантливая, добрая", "...Невероятно грустно , Когда такая красивая, молодая и лучезарная Звезда прекращает светить и растворяется во мраке Вселенной...Светлая память!😢", "Светлая память...и дай бог всем здоровья❤️❤️❤️❤️❤️❤️...", "Часто вспоминаю о ней, так боролась и все близкие , очень жаль 😔❤️". 

Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.

Как сообщала Politeka, отец ребенка Жанны Фриске закатил гадкую сцену на съемках: "Я не для этого рожден...".

Также Politeka писала, что стало известно о бегстве мужа Фриске Шепелева с сыном: "Лучше так, чем...".