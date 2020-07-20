Літо – найкраща пора для відпочинку та демонстрації ідеальної фігури

Politeka.net зібрала найяскравіші образи зірок на пляжі і на відпочинку.

Українська співачка Настя Каменських завдяки спорту і правильному харчуванню досягла дивовижних результатів. Зірка виглядає чудово і з задоволенням демонструє своє тіло у відвертому одязі і в купальниках.

Телеведуча Катя Осадча блиснула ідеальною фігурою без фільтрів. 36-річна зірка може похвалитися ідеальним тілом.

Скандальна співачка MARUV не проти показати свою фігуру в купальнику.

Екс-солістка ВІА Гри, співачка Анна Сєдокова недавно вирушила на відпочинок зі своїм бойфрендом Янісом Тіммою. Незважаючи на народження трьох дітей, красуня виглядає на всі 100%.

Суперблондинка Оля Полякова відпочила на яхті в розкішному купальнику, який підкреслив її ідеальну фігуру. Дівчина без зайвої скромності позувала у відвертих позах, показуючи свої ідеальні ніжки світу.

Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала фотосесію в купальнику прямо на балконі. Дівчина вибрала для зйомки незвичайний купальник, який підкреслив її принади.

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук блиснула розкішною фігурою в купальнику. Дівчина завдяки спорту має струнку і неймовірно підкачану фігуру.

Красуня Оля Бузова теж блиснула ідеальною фігурою.

Нагадаємо, що Каменських в мереживному бікіні спокусила Потапа на сімейному пікніку: "Третій тут не зайвий".

Як повідомляла Politeka, Седокова перетисла засмаглі форми тісним бікіні, молодий коханець не встояв: кадри пустощів.

Також Politeka писала, що біда трапилася з Олею Поляковою прямо на сцені, терміново прибули медики: всі подробиці.