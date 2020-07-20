Лето – лучшая пора для отдыха и демонстрации идеальной фигуры
Politeka.net собрала самые яркие образы звезд на пляже и отдыхе.
Украинская певица Настя Каменских благодаря спорту и правильному питанию добилась удивительных результатов. Звезда выглядит прекрасно и с удовольствием демонстрирует свое тело в откровенной одежде и в купальниках.
Телеведущая Катя Осадчая сверкнула идеальной фигурой без фильтров. 36-летняя звезда может похвастаться идеальным телом.
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Скандальная певица MARUV не прочь показать свою фигуру в купальнике.
Экс-солистка ВИА Гры, певица Анна Седокова недавно отправилась на отдых со своим бойфрендом Янисом Тиммой. Несмотря на рождение трех детей, красотка выглядит на все 100%.
Суперблондинка Оля Полякова отдохнула на яхте в роскошном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка без лишней скромности позировала в откровенных позах, показывая свои идеальные ножки миру.
Телеведущая Леся Никитюк устроила фотосессию в купальнике прямо на балконе. Девушка выбрала для съемки необычный купальник, который подчеркнул ее достоинства.
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук сверкнула роскошной фигурой в купальнике. Девушка благодаря спорту обладает стройной и невероятно подкачанной фигурой.
Красотка Оля Бузова тоже сверкнула идеальной фигурой.
Напомним, что Каменских в кружевном бикини соблазнила Потапа на семейном пикнике: "Третий здесь не лишний".
Как сообщала Politeka, Седокова передавила загорелые формы тесным бикини, молодой любовник не устоял: кадры шалостей.
Также Politeka писала, что беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики: все подробности.