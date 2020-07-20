Лето – лучшая пора для отдыха и демонстрации идеальной фигуры

Politeka.net собрала самые яркие образы звезд на пляже и отдыхе.

Украинская певица Настя Каменских благодаря спорту и правильному питанию добилась удивительных результатов. Звезда выглядит прекрасно и с удовольствием демонстрирует свое тело в откровенной одежде и в купальниках.

Телеведущая Катя Осадчая сверкнула идеальной фигурой без фильтров. 36-летняя звезда может похвастаться идеальным телом.

Скандальная певица MARUV не прочь показать свою фигуру в купальнике.

Экс-солистка ВИА Гры, певица Анна Седокова недавно отправилась на отдых со своим бойфрендом Янисом Тиммой. Несмотря на рождение трех детей, красотка выглядит на все 100%.

Суперблондинка Оля Полякова отдохнула на яхте в роскошном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка без лишней скромности позировала в откровенных позах, показывая свои идеальные ножки миру.

Телеведущая Леся Никитюк устроила фотосессию в купальнике прямо на балконе. Девушка выбрала для съемки необычный купальник, который подчеркнул ее достоинства.

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук сверкнула роскошной фигурой в купальнике. Девушка благодаря спорту обладает стройной и невероятно подкачанной фигурой.

Красотка Оля Бузова тоже сверкнула идеальной фигурой.

Напомним, что Каменских в кружевном бикини соблазнила Потапа на семейном пикнике: "Третий здесь не лишний".

Как сообщала Politeka, Седокова передавила загорелые формы тесным бикини, молодой любовник не устоял: кадры шалостей.

Также Politeka писала, что беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики: все подробности.