Знаменита українська співачка Настя Каменських захопила апетитними формами поруч з чоловіком

Після того, як пара оголосила про свої стосунки, співачка з артистом почала активно публікувати яскраві знімки з відпочинку, з життя вдома і розповідати про секрети успішних відносин. Сам Потап намагається показувати особисте життя рідко, проте завжди хвалиться жаркими кадрами з Настею на відпочинку і цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз співак опублікував насвоей сторінці в соціальній мережі Instagram яскраве фото.

Свій вихідний день пара проводить по-простому, влаштовуючи пікнік і ніжачись на сонці. На новому фото Потап позував з голим і мокрим торсом лежачи на рушник на траві, а на задньому фоні видно, що поруч сидить Настя в її модному бікіні з мереживом і насолоджується сонячними променями. Також поруч з подружжям знаходиться і їх домашня улюблениця Мімі.

"У мене тут своя Тіна Кунаки і Мимишель. #будинок Home Chillin", - підписав знімок Потап, отримавши сотні коментарів у відповідь.

Ось що відповіли фанати:

"Які ж ви гарні 😍😍😍😍😍😊😊😊", "бажаю вам третього чоловічка❤️", "Божечки😍😍😍", "Кращі😍", "Зайчики🤩🥰🥰❤🖤💜🧸💎", "Завжди троєм!🔥💣🌹🤟👏👌❤️🍀", "Такі милыеее🤗🤗🤗❤️❤️🤩", "Дуже красива Настя!!!!! Дуже", "Так, жарко сьогодні,не обгорите 🤗, приємного відпочинку 👏", "Family❤️❤️🤩🤩❤❤🖤🖤💜💜🤗🤗".

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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