В Пенсійному фонді пояснили, чому українські пенсіонери з високим стажем отримують низькі пенсії

Як виявилося, страховий стаж необхідний лише для безпосереднього виходу на пенсію і права отримувати гроші від держави. Що ж стосується пенсійних виплат, то вони від стажу практично не залежать, тому не можна розраховувати на високі виплати.

Якщо пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року, а рівень зарплати був низьким, то за 20 років стажу людина отримає 1712 грн. Крім того, додатково нараховують 3% від загальної суми за стаж понад 20 років.

На сьогоднішній день формула нарахування пенсій в Україні така: середня зарплата за останні 3 року множиться на співвідношення зарплати кожного окремого пенсіонера до середньої. Одержана сума множиться на кількість років страхового стажу і ще раз множиться на коефіцієнт (1%).

Буває так, що при дуже низькій зарплаті людина відпрацювала набагато більше років, необхідних для отримання пенсії, однак отримана після розрахунків сума не дотягує до встановленого в державі мінімуму.

Тому бувають ситуації, коли у людини є 40 років стажу, але була низька зарплата, і в результаті пенсія може навіть не дотягнути до мінімальної.

Якщо 40 років стажу недостатньо для високої пансії, тому тоді пенсіонеру додатково «дарують» відсутню до 2100 гривень суму. Якщо осіб старше 80 років, то мінімальна сума збільшується до 2600 гривень.

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