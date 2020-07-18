Актриса немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли, которая является звездой «Великолепного века», поразила красотой в новом сказочном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на черно-белых фотографиях Узерли позирует в мини-платье в горошек, которое эффектно оголяет ее природные формы. А декольте подчеркивает естественную красоту знаменитости. Сперва она застывает в горячих позах с задранной ногой, однако потом не выдерживает и смеется в камеру.

«Магическая фотография — не могу от нее оторваться», «бесстыжая Хюррем», «божественные формы», «ты так красива, слов не подобрать», «моя королева!», «изгибы просто фантастические», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", порадовала публику новым сказочным фото.

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом.

Мерьем в бирюзовом сарафане или маечке (видны только бретельки) нежно коснулась ладонями лица и устремила свой взгляд куда-то вдаль. Актриса растрепала волосы и стерла косметику, похваставшись идеальным тоном кожи.

И хоть красотка не стала подписывать фото, пользователям нашлось, что ответить на столь сочный ее вид.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".