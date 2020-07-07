Не встигли фанати "Татусевих дочок" обговорити новину про роман Мирослави Карпович і актора Павла Прилучного, як у скандал потрапила інша актриса цього серіалу

Так, зірка ситкому 25-річна Ліза Арзамасова, яка ретельно приховує своє особисте життя, все-таки вдалося засвітитися в компанії 46-річного Іллі Авербуха. Чоловік теж знаменитість - продюсер власних льодових шоу, хореограф у фігурному катанні та колишній фігурист.

Фото пари розлетілися по мережі. На кадрах Ліза та її залицяльник знаходяться в одному з закладів. Чоловік поклав руку на коліно артистки, а вона ніжно доторкнулась до нього. Пара мило спілкувалася і вечеряла.

Журналісти HELLO.RU зв'язалися з Арзамасовой, яка підтвердила чутки про роман.

За словами актриси, вона хоче зберегти інші подробиці відносин в таємниці.

Зазначимо Авербух, як і його нова обраниця, не любить говорити про особисте життя. Відомо лише те, що після розлучення з фігуристкою Іриною Лобачовою їх син залишився разом з хореографом. При цьому дитина продовжує спілкуватися з матір'ю.

Тим часом у колеги Арзамасової, Карпович, схоже, все складається якнайкраще. У мережі вже обговорюють відео, яке запостив друг Павла Прилучного в сторіз.

Виявилося, актор зараз з дітьми та друзями відпочиває на яхті в Криму. Фанати за кадром почули голос Мирослави Карпович, яка з кимось розмовляє.

Нагадаємо, раніше актрису бачили в компанії Павла Прилучного на заправці. Пара з дітьми актора готувалася до відправлення на відпочинок.

Варто відзначити, що обидва зараз не підтверджують, але і не заперечують чутки про роман.

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