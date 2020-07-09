Колишня дружина хореографа Іллі Авербуха Ірина Лобачова вперше прокоментувала роман колишнього чоловіка із зіркою «Татусевих дочок» Лізою Арзамасовою

Російська фігуристка Ірина Лобачова, яка була в шлюбі з Авербухом з 1995 по 2007 рік, вважає, що чоловікові давно потрібно було знайти собі нормальну дівчину. За її словами, вона щиро рада за колишнього чоловіка і сподівається, що його відносини з Лізою будуть міцними. Лобачова зазначила, що у хореографа було багато дівчат-одноденок.

«Іллі пора, вже під полтинник, треба ж якось починати будувати особисте життя. Це нормально і правильно. Мене особисте життя Іллі, чесно зізнаюся, ніяк не чіпає», - заявила спортсменка.

При цьому жінка зазначила, що їх спільний з Іллею син не дуже радий цьому роману. Вона розповіла, що виховувала сина до 13 років, після чого передала його батьку, так як хлопчик повинен зростати поруч з чоловіком.

Раніше ми писали, що 25-річна Ліза Арзамасова закрутила роман з 46-річним екс-фігуристом і хореографом Іллею Авербухом. Парочку застукали в одному зі столичних ресторанів. Новина викликала широкий резонанс в мережі, через велику різницю у віці. Крім цього, відомо, що Авербух познайомився з Лізою, коли їй було всього 15 років.

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