Український уряд вирішив змінити розмір субсидій для громадян у період дії карантину
Про це, як повідомляє Politeka, сказано в рішенні Кабінету міністрів №1101.
Так, не використані кошти, спрямовані на допомогу в оплаті комуналки, було вирішено перенести на наступний опалювальний сезон. Вони будуть нараховані на кошти, які українці вказували в банках.
Крім, плани уряду передбачають збільшення норм використання енергоносіїв та води, які будуть покриватися субсидією, в 1,5 раза.
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Крім того, буде ослаблено вимогу до отримання субсидії: якщо ви у період карантину не вчасно заплатили за комуналку, допомогу у вас забирати не будуть.
До цього ми писали, що у Кабміні розповіли про зміну розміру субсидій в наступному році.
Так, міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що уряд не розглядає можливість скорочення субсидій на ЖКГ у 2021 році. Крім того, він зазначив, що в наступному році тариф на опалення може бути нижче, ніж в цьому.
«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених і відповідно у них не буде необхідності отримувати субсидію», - розповів міністр.
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