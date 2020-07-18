У Мінсоцполітики хочуть запустити спрощену версію накопичувальної пенсійної системи

Таку заяву зробила міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю Mind. За її словами, у 2021 році повноцінна накопичувальна пенсійна система навряд чи запрацює.

Як відомо, в парламенті давно обговорюють законопроект №2683, який набирає чинності в наступному році. Документ передбачає дворічний період, протягом якого буде створюватися інститут для накопичувальної пенсійної системи. Лазебна заявила, що не вірить у «підготовчі періоди», так як за цей час багато чого може змінитися.

На думку міністра, українцям потрібен баланс двох пенсійних систем – накопичувальної і солідарної. Лазебна зазначила, що саме змішані пенсійні системи виявляються найстойкішими у світі. Тому, на її думку, мова не повинна йти про створення тільки накопичувальної системи.

«Ми пропонуємо зробити light-варіант: почати роботу раніше, ніж в 2023 році, з невеликих внесків - 2% працівник на свій рахунок, 2% роботодавець на рахунок працівника», - розповіла про плани відомства Лазебна.

За її словами, не обов'язково для цих цілей створювати нові інститути. Можна створити на базі тих інститутів, які вже діють.

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