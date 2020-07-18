Грошей повинно вистачити на всіх

Верховна Рада виділила гроші на допомогу українцям, які втратили роботу під час карантину

Як розповів нардеп, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу «Україна 24», Кабмін виділив 6 мільярдів гривень для допомоги людям, які стали безробітними. За даними депутата, за час карантину роботу втратили близько 2 мільйонів українців.

Наголошується, що уряд виділив додаткові гроші на допомогу по безробіттю.

«Суми від 600 грн до 7-8 тис. грн в залежності від останнього місця роботи та терміну такої допомоги», - пояснив Цимбалюк.

Він також додав, що велика частина українців, які втратили роботу під час карантину, не були офіційно працевлаштовані та не сплачували гроші до бюджету України. Щоб забезпечити всіх людей соціальною допомогою, довелося залучити всі грошові резерви.

Згідно з даними Держслужби зайнятості, станом на 1 липня 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 518 тисяч безробітних. З них близько половини – це люди з вищою освітою. У службі зайнятості також повідомили, що з березня по червень змогли працевлаштувати близько 174 тисяч українців. Найактивніше людей брали в сферу сільського господарства, так як там розпочався сезон робіт.

Нагадаємо, що буде виплата додаткових грошей українцям, важливе розпорядження Кабміну: хто отримає гроші.

Як повідомляла Politeka, кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну: "Можна отримати фінансову допомогу".

Також Politeka писала, що українців приголомшили, що буде з пенсіями та зарплатами: Грошей не вистачить.