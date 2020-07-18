Українська співачка Тіна Кароль захопила забавним роликом, опублікованим сьогодні в Instagram

Співачка останнім часом все активніше веде свій профіль у соціальній мережі й навіть почала публікувати домашні ролики в розділі Сторі. Зазначимо, до карантину зірка вкрай рідко ділилася чимось особистим і показувала свою сім'ю. Цього разу Тіна в незвичайній сукні білого-бузкового кольору і з акуратним укладанням похвалилася міні-відпочинком.

Зірка показала, як дуріє на камеру і п'є прохолодний напій, потім мружиться в задоволенні і також яскраво посміхається. Схоже, співачка таким чином прорекламувала товар, однак багато фанати могли звернути увагу зовсім не на напій, який білява співачка тримала в руці.

Справа в тому, що глибоке декольте Тіни неможливо незаметить - останнім часом зірка не тільки більше ділиться домашніми відео, але і воліє носити все більш відкриту одяг, приміряє сукні з пікантними вирізами на ногах і грудях.

Також сьогодні на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися яскраві кадри з святкування п'ятнадцятиріччя знаменитої телепрограми "Світське життя". На заході Тіна з'явилася в незвичайному небесно-блакитному платті з ніжної тканини, розшитій камінням і виконаний в оригінальному дизайні від знаменитого автора.

Знаменитість постала в атласній сукні від бренду Gasanova з відвертою зоною декольте, розшитій великими каменями, з об'ємними рукавами і шлейфом. На фото Тіна виглядала досить незвично:

"Незрівнянна Тіна Кароль у сукні від Ельвіри Гасановой #Gasanova на концерті в честь 15-річчя програми #світськежиття з Катею Осадчою😍", - йдеться у підписі до однієї з публікацій.

Фанати не могли залишитися осторонь, написавши різні коментарі:

«А Дан де??? Він же десь поруч... Чи я помиляюся...», «Плаття якесь дивне,😏», «чудове Плаття!!!!!! А ось декольте потрібно поменше....», «королева🥵👸😍», «Всі образи Тіни були ТОР! Але цей.... 😬», «Шикадоссс💙💙💙🔥🔥», «Дуже божественна, ТІНОЧКА!!!💯👍💖», «Завжди красива навіть в такому дивному м'яко скажемо вбранні, ось вже точно красу нічим не зіпсувати», «Якийсь шовкова постільна, що за плаття👎».

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