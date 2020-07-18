Украинская певица Тина Кароль восхитила забавным роликом, опубликованным сегодня в Инстаграм

Певица в последнее время все активнее ведет свой профиль в социальной сети и даже начала публиковать домашние ролики в разделе Стори. Отметим, до карантина звезда крайне редко делилась чем-то личным и показывала свою семью. В этот раз Тина в необычном платье белого-сиреневого цвета и с аккуратной укладкой похвасталась мини-отдыхом.

Звезда показала, как дурачится на камеру и пьет прохладительный напиток, затем щурится в удовольствии и также ярко улыбается. Похоже, певица таким образом прорекламировала товар, однако многие фанаты могли обратить внимание совсем не на напиток, который светловолосая певица держала в руке.

Дело в том, что глубокое декольте Тины невозможно незаметить - в последнее время звезда не только больше делится домашними видео, но и предпочитает носить все более открытую одежду, примеряет платья с пикантными вырезами на ногах и груди, словно "ей больше нечго скрывать".

Также сегодня на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появились яркие кадры с празднования пятнадцатилетия знаменитой телепрограммы "Світське життя". На мероприятии Тина появилась в необычном небесно-голубом платье из нежной ткани, расшитой камнями и исполненном в оригинальном дизайне от знаменитого автора.

Знаменитость предстала в атласном платье от бренда Gasanova с откровенной зоной декольте, расшитой крупными камнями, с объемными рукавами и шлейфом. На фото Тина выглядела весьма необычно:

"Бесподобная Тина Кароль в платье от Эльвиры Гасановой #Gasanova на концерте в честь 15-летия программы #світськежиття с Катей Осадчей😍", - говорится в подписи к одной из публикаций.

Фанаты не могли остаться в стороне, написав самые разные комментарии:

«А Дан где??? Он же где-то рядом... Или я ошибаюсь...», «Платье какое то странное,😏», «Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....», «королева🥵👸😍», «Все образы Тины были ТОР! Но этот.... 😬», «Шикадоссс💙💙💙🔥🔥», «Очень божественна, ТИНОЧКА!!!💯👍💖», «Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить», «Какое то шелковое постельное, что за платье👎».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".