Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко показала свою красу без зайвих прикрас

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала новий знімок крупним планом на своїй сторінці в Instagram.

На фото 40-річна Ольга Куриленко позує у ванній кімнаті. Можна помітити, що актриса зважилася сфотографуватися без макіяжу або ледь-ледь підфарбувалася. Свої кучеряве волосся вона прибрала тому за допомогою яскравої червоно-білої пов'язки. Судячи по знімку, на ній немає бюстгальтера.

Користувачі соціальної мережі оцінили природну красу Олі і залишили безліч захоплених коментарів до публікації:

"Красуня"; "Прекрасна"; "Вся гарна 😍😘"; "Виглядає казково"; "Дуже красива"; "Ти красуня, навіть без косметики, Олляяя"; "Обожнюю твою натуральну красу, пупсик😻😘🌷"; "Гарна і справжня😍"; "Сама крута дівчина Бонда"; "Прекрасний янгол 💕😍💕😍💕".

Раніше Ольга Куриленко показала, як приймає душ під час відпочинку. На фотографії красуня позує в яскраво-жовтому купальнику під струменями води, і її видно тільки зі спини. Втім, це не заважає розглянути ідеальну фігуру актриси, яка змогла зберегти стрункість і плоский живіт навіть після народження дитини. Ольга підвелася на ципочках, завдяки чому її ноги здаються ще більш довгими й стрункими.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживній корсеті: "найкрасивіша жінка!".

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