Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в легендарній стрічці, блиснула фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Мій новий фаворит», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Куриленко позує, стоячи на дошці для серфінгу, вміло керуючи веслом. Форми знаменитості прикриває лише елегантний купальник.

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My new favorite! _______________________________________________________ #PaddleBoarding #WaterSports #Mexico

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«Так виглядає ідеал», «королівські вигини», «у вас був важкий рік. Насолода не завадить», «королева на море», «ви дуже гарна», «шкіра та кістки», «це дуже мило», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, захопила ще одним своїм чином.

Уродженка Бердянська опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадр з фільму «смерть Сталіна». На кадрі Ольга зображена з легким макіяжем і акуратною зачіскою, погляд її спрямований в далечінь.

Також артистка поцікавилася, хто бачив фільм.

Ольга зіграла у фільмі роль реальної радянської піаністки Марії Юдіної, творчість якої подобалося Сталіну.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka,  Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко приголомшила видом без макіяжу, мережа кипить: «Нічого не соромишся».