Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в легендарній стрічці, блиснула фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Мій новий фаворит», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Куриленко позує, стоячи на дошці для серфінгу, вміло керуючи веслом. Форми знаменитості прикриває лише елегантний купальник.

«Так виглядає ідеал», «королівські вигини», «у вас був важкий рік. Насолода не завадить», «королева на море», «ви дуже гарна», «шкіра та кістки», «це дуже мило», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, захопила ще одним своїм чином.

Уродженка Бердянська опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадр з фільму «смерть Сталіна». На кадрі Ольга зображена з легким макіяжем і акуратною зачіскою, погляд її спрямований в далечінь.

Також артистка поцікавилася, хто бачив фільм.

Ольга зіграла у фільмі роль реальної радянської піаністки Марії Юдіної, творчість якої подобалося Сталіну.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

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