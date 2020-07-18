Известная российская актриса Кристина Асмус после заявлений о расставании с супругом сверкнула фигурой в коротких шортиках
Артистка, которая недавно объявила о разводе с Гариком Харламовым, решила не скучать и устроила новый розыгрыш, передает Politeka.net
Свою новую публикацию в Инстаграм она проиллюстрировала фотографией, на которой попозировала в черной блузке и модных коротких шортах с бахромой, засветив свои стройные ножки в босоножках на каблуке. Артистка идет по дороге и в какой-то момент оборачивается, смотря в объектив фотокамеры.
Заметим, что Асмус ярко накрашена, а волосы небрежно уложены.
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"Срочная новость! 😱
Сегодня я буду искать тебя в прямом эфире!", - написала она.
Обратим внимание, что всего за каких кто полчаса новый снимок Асмус набрал свыше 30 тысяч лайков.
До этого мы сообщали, что российский комик Гарик Харламов после расставания с Кристиной Асмус показал свою новую пышногрудую "пассию".
Таким образом Харламов едко ответил на слухи, которые распространяют некоторые СМИ о том, что он быстро нашел замену супруге.
"Ладно ... раскрыли ... что уж там ... знакомьтесь ... моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина! Листайте", — шутит Харламов.
Комик показал фотожабу, на которой он обнимает женщину с экстремально большим размером груди.
Напомним, Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит...".
Как сообщала Politeka, Кристина Асмус показала красоток сестер, схожесть поражает: топ семейных фото.
Также Politeka писала, что Харламов напугал постаревшим видом после развода с Асмус, правда всплыла наружу.