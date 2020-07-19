Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато натягнула маленький топік на великі принади

Зірка любить хвалитися великими грудьми не тільки роблячи звичайні пости в Instagram, але і записуючи сторіз, пише Politeka.net. Цього разу красуня записала гарячі кадри в спокусливому вигляді.

Модель з'явилася в маленькому топі на тонких лямках. Останні ледь утримували одяг на місці, щоб той не зісковзнув з пишних грудей. Лямки натяглися на плечах, надаючи образу пікантності.

Тим часом груди спокушали тільки своїм виглядом. Вони блищали на сонці чи то від фотофільтрів, чи то від того, що модель помазала їх лосьйоном.

Крім того, що топік дозволив подивитися на бюст, також завдяки його довжині можна розглянути ідеальний животик моделі - плоский і накачаний.

На шиї Ніколь блищав ланцюжок з грайливим кулончиком у вигляді зірочки.

Модель посміхалася і спілкувалася з підписниками.

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, вони не зібрали багато лайків та коментарів. Однак часто за подібні відео красуню просто завалюють компліментами, мовляв апетитніше годі й шукати.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в чорному обтягуючому верху, який натягнувся на принадах. Апетитний бюст сидів в топіку ідеально, дозволивши помилуватися своєю красивою формою.

Плоский животик трохи приховали темні штани, але підкреслили стегна.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала "верхи" на водному мотоциклі.

Зірка сиділа на транспортному засобі, широко розставивши ноги. Красуня стиснула груди руками так, що ті здавалися ще більше.

Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду.

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