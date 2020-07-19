Известная американская фитнес-модель Николь Амато натянула маленький топик на большие прелести

Звезда любит хвастаться большой грудью не только делая обычные посты в Инстаграм, но и записывая сториз, пишет Politeka.net. В этот раз красотка записала горячие кадры в соблазнительном виде.

Модель предстала в маленьком топе на тончайших лямках. Последние едва удерживали одежду на месте, чтобы та не соскользнула с пышной груди. Лямки натянулись на плечах, придавая образу пикантности.

Тем временем грудь соблазняла только своим видом. Она блестела на солнце то ли от фотофильтров, то ли от того, что модель помазала ее лосьоном.

Кроме того, что топик позволил посмотреть на бюст, также благодаря его длине можно рассмотреть идеальный животик модели - плоский и накаченный.

На шее Николь блестела цепочка с игривым кулончиком в виде звездочки.

Модель улыбалась и общалась с подписчиками.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, они не собрали много лайков и комментариев. Однако часто за подобные видео красотку просто заваливают комплиментами, мол аппетитнее не найти.

Напомним, Николь Амато позировала в черном обтягивающем верхе, который натянулся на прелестях. Аппетитный бюст сидел в топике идеально, позволив полюбоваться своей красивой формой.

Плоский животик немного скрыли темные леггинсы, но подчеркнули бедра.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала "верхом" на водном мотоцикле.

Звезда сидела на транспортном средстве, широко раздвинув ноги. Красотка сжала грудь руками так, что та казалась еще больше.

Тонкая талия и упругий живот - это тоже, от чего невозможно отвести взгляда.

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