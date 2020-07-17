На підвищення пенсій і зарплат в Україні може не вистачити грошей
Таку думку висловив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, передає Обозреватель. За його словами, навіть без посилення карантину в 2020 році ВВП України впаде на 8-10%, адже за перші п'ять місяців ми вже побачили падіння виробництва на 8,7%. І це з урахуванням декількох місяців роботи бізнесу.
Аналітик нагадав, що у квітні промислове виробництво впало на 16,2%. У травні падіння сповільнилося до 12,2% завдяки послабленню карантину. Однак загальна ситуація падіння залишилася. Відзначається, що бюджет країни, а разом з ним всі соціальні ініціативи, сьогодні опинилися під загрозою. Якщо жорсткий карантин відновлять, будуть проблеми з дохідною частиною бюджету.
«Бюджет країни не вдасться виконати, рівень безробіття зросте, а на соціальні ініціативи, такі як підвищення пенсій і підтримка працюючих, просто не вистачить грошей», - вважає Мазуренко.
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Варто відзначити, що в разі другої хвилі уханьского вірусу, уряду доведеться знову ввести жорсткий карантин в країні. На даний момент ніхто не може спрогнозувати, що чекає світ і Україну в жовтні-листопаді цього року. Згідно з дослідженнями «Інститут Роберта Коха», пандемія може тривати близько двох років.
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